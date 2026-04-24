Arpentage du livre La démocratie à l’épreuve du populisme : Les leçons du trumpisme d’Elisa Chelle., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Arpentage du livre La démocratie à l’épreuve du populisme : Les leçons du trumpisme d’Elisa Chelle. Samedi 6 juin, 09h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription. Réservation : 05-56-10-30-00 ou à bibli@mairie-bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

L’arpentage est un moment de lecture collective et de débat : chaque participant doit lire une partie du livre et en rendre compte aux autres participants. Une expérience riche et stimulante pour découvrir la pensée d’un auteur avec l’aide des autres !

En collaboration avec l’Université Populaire de Bordeaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://upbordeaux.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture collective du livre d’Elisa Chelle sciences politiques trumpisme

Elisa Chelle