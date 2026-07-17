Arpentage du livre La Tech, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Arpentage du livre La Tech Samedi 5 septembre, 09h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T12:30:00+02:00
En amont de la rencontre avec Olivier Alexandre, les bibliothécaires de Pierre Veilletet et l’Université populaire de Bordeaux vous invitent à venir arpenter son livre La Tech. Quand la Silicon Valley refait le monde, dans lequel il rend compte de l’enquête qu’il a menée auprès des géants des nouvelles technologies qui ont une influence sur le monde entier.
L’arpentage est un moment de lecture collective et de débat : chaque participant doit lire une partie du livre et en rendre compte aux autres participants. Une expérience riche et stimulante pour découvrir la pensée d’un auteur avec l’aide des autres !
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/92106557_parlons-societe-avec-olivier-alexandre »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000291863 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lecture collective et partagée
Couverture du livre La Tech (détail)
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