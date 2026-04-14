Arpilleras chiliennes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Arpilleras chiliennes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Arpilleras chiliennes Samedi 23 mai, 17h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Evénement payant : tarif 35€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Par : Saxalf Music Chile
Découvrez les arpilleras du Chili : on coud, on assemble, on se raconte à travers de petits bouts de tissu, chacun.e contribuant à une création collective. Un espace particulier de partage, de transmission et de mémoire.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les arpilleras du Chili : on coud, on assemble, on se raconte à travers de petits bouts de tissu. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Libre de droits
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