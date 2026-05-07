Arrachons l’ambroisie sur les Mahyses ! Saint-Benoît-sur-Loire
Arrachons l’ambroisie sur les Mahyses ! Saint-Benoît-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Saint-Benoît-sur-Loire
Arrachons l’ambroisie sur les Mahyses !
Les Mahyses Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:15:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
De nos jardins au bord de Loire, les espèces exotiques envahissantes sont présentes partout ! Au cours d’une balade, venez découvrir ces différentes espèces, souvent méconnues mais bien présentes autour de nous, puis participer concrètement en arrachant l’ambroisie présente !
Muni de vos chaussures de marche et de gants, en avant !
Dès 7 ans.
– par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire – .
Les Mahyses Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Arrachons l’ambroisie sur les Mahyses ! Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE
À voir aussi à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret)
- Inauguration du Prix des Lecteurs du Val de Sully Saint-Benoît-sur-Loire 30 mai 2026
- Journée Européenne de l’Archéologie Saint-Benoît-sur-Loire 14 juin 2026
- Conférence Ni chasseuse de trésor, ni Lara Croft… mais spécialiste des objets à l’Inrap !, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire 14 juin 2026
- Visite guidée « Quand l’abbaye de Fleury brûlait : l’incendie de 1026 », Abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire 14 juin 2026
- Astrologie et magie au Moyen Âge Saint-Benoît-sur-Loire 3 juillet 2026