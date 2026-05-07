Saint-Benoît-sur-Loire

Arrachons l’ambroisie sur les Mahyses !

Les Mahyses Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:15:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

De nos jardins au bord de Loire, les espèces exotiques envahissantes sont présentes partout ! Au cours d’une balade, venez découvrir ces différentes espèces, souvent méconnues mais bien présentes autour de nous, puis participer concrètement en arrachant l’ambroisie présente !

Muni de vos chaussures de marche et de gants, en avant !

Dès 7 ans.

– par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire – .

Les Mahyses Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

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English :

L’événement Arrachons l’ambroisie sur les Mahyses ! Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE