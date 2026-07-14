Arrangements de morceaux connus issus de la musique classique, du rock, de la pop et de la musique du monde La Maison des 3 Métiers Crozon

Informations pratiques

Crozon

Arrangements de morceaux connus issus de la musique classique, du rock, de la pop et de la musique du monde

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Deux musiciennes qui savent rapidement conquérir le cœur de leur public leur musique et leur énergie enthousiasment et suscitent des émotions.

Lisa (20 ans) et Léanne (18 ans), von Sury, jouent de leurs instruments, le violon et le violoncelle, depuis l’âge de cinq ans. La musique est leur élément. Elles sont à l’aise dans les styles les plus divers du classique à la pop et au rock, en passant par la musique du monde. Habitant en Suisse, elles sont régulièrement présentes en Bretagne,, où elles se sont déjà produites dans de nombreux lieux d’abord en famille avec leurs parents, puis depuis cinq ans en duo.

Elles suivent leur formation musicale au conservatoire de Berne (Lisa) et de Bâle (Léanne). .

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

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English :

L’événement Arrangements de morceaux connus issus de la musique classique, du rock, de la pop et de la musique du monde Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime