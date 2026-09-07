Arrêt sur image : une histoire en images et à ciel ouvert de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt

Informations pratiques

Arrêt sur image : une histoire en images et à ciel ouvert de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt 19 et 20 septembre Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Balade guidée

Partez en balade à la découverte de l’histoire de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt ! La médiatrice vous guide à travers rues et ruelles pour vous montrer comment, d’hier à aujourd’hui, la facture instrumentale s’inscrit dans l’architecture de la ville. Une histoire ponctuée de photographies anciennes et d’anecdotes, qui s’achève par la visite d’un ancien atelier de luthiers…

Départ du Musée de Mirecourt, cours Stanislas

Tout public dès 6 ans.

Réservation conseillée (jauge limitée) : 03.29.37.29.37 / info@musee-mirecourt.fr

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33329378159 https://musee-mirecourt.fr [{« owner »: {« uid »: 68973019, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « info@musee-mirecourt.fr », « venueId »: 151931, « name »: « Arru00eat sur image : balade guidu00e9e en images u00e0 travers Mirecourt », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 2}], « bookingEmail »: « info@musee-mirecourt.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] [{« link »: « mailto:info@musee-mirecourt.fr »}] Le Musée de Mirecourt valorise une collection dédiée à la facture instrumentale.

La collection comporte notamment un fonds instrumental (instruments de musique à cordes pincés et frottées, réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville ou dans les grandes fabriques), un fonds socio-technique (fonds d’ateliers, outils, matériaux) et un fonds iconographique. Des archives d’entreprises complètent cet ensemble et permettent d’aborder “La fabrication de la musique” dans son ensemble.

Le Musée de Mirecourt conserve par ailleurs un fonds d’atelier de lutherie en cordes pincées, présenté in situ, à découvrir lors de visites guidées menées par un élève-luthier.

La collection est valorisée à travers une exposition renouvelée en partie ou entièrement chaque année et une riche programmation culturelle s’adressant à tous les publics (visites commentées, concerts, spectacles, ateliers, stages, …). A31 : sortie 10 Neufchâteau – Mirecourt – Châtenois. A330 / N57 : sortie Charmes – Mirecourt. En train et en bus : Arrivée à la gare qui est à 10 min à pied du musée.

Arrêt sur image : une histoire en images et à ciel ouvert de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt

© Documentation du Musée de Mirecourt