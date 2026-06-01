ARRIVÉE DU BELUGA MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac
ARRIVÉE DU BELUGA MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac mercredi 24 juin 2026.
Blagnac
ARRIVÉE DU BELUGA
MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Venez voir l’arrivée de cet avion XXL à Aeroscopia !
Un nouvel avion atterrit à Aeroscopia. Le Beluga, remplaçant du Super Guppy, va arriver sur le tarmac du musée. .
MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 39 42 00 info@musee-aeroscopia.fr
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English :
Come see this XXL plane arrive at Aeroscopia!
L’événement ARRIVÉE DU BELUGA Blagnac a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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