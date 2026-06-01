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ARRIVÉE DU BELUGA MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

ARRIVÉE DU BELUGA MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac mercredi 24 juin 2026.

Lieu : MUSÉE AEROSCOPIA

Adresse : 6 Rue Roger Béteille

Ville : 31700 Blagnac

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif

Blagnac

ARRIVÉE DU BELUGA

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Venez voir l’arrivée de cet avion XXL à Aeroscopia !
Un nouvel avion atterrit à Aeroscopia. Le Beluga, remplaçant du Super Guppy, va arriver sur le tarmac du musée.   .

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 39 42 00  info@musee-aeroscopia.fr

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English :

Come see this XXL plane arrive at Aeroscopia!

L’événement ARRIVÉE DU BELUGA Blagnac a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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