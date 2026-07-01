Arsène Lupin – Gentleman Illusionniste, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Arsène Lupin – Gentleman Illusionniste Mardi 6 avril 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-06T20:30:00+02:00 – 2027-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-06T20:30:00+02:00 – 2027-04-06T22:00:00+02:00

Un spectacle novateur, mêlant humour, suspense et magie, à vivre en famille !

Paris, années folles.

Arsène Lupin, maître du déguisement et de l’illusion, se lance dans une course effrénée pour déjouer sa plus redoutable adversaire, la Comtesse de Cagliostro.

Entre poursuites haletantes, tours de magie époustouflants et énigmes mystérieuses, il devra tromper la vigilance de l’inspecteur Ganimard et échapper aux pièges qui se referment sur lui. Mais attention, dans cet univers où tout n’est qu’illusion, chaque spectateur pourrait devenir complice de l’aventure…

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/227/le_pin_galant/arsene_lupin »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Un spectacle novateur, mêlant humour, suspense et magie, à vivre en famille ! Arsène Lupin Illusion

germaine Wambergue