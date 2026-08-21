Art, culture & santé mentale, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

Art, culture & santé mentale 10 et 11 octobre Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Le tiers lieu Les partageurs et la maison Folie Moulins vous proposent un weekend artistique, culturel et participatif.

Samedi 10 octobre

[14 h 30 à 16 h] « Venons, parlons santé mentale »

par le tiers lieu Les Partageurs (association Ensemble autrement)

Tems d’échange pour favoriser la parole autour de la santé mentale dans un cadre convivial et non stigmatisant. L’objectif est d’aborder les représentations, les vécus et les questionnements des participants en présence de personnes partageant leur expérience.

[16 h 30 & 18 h 30] Conférence gesticulée par le tiers lieu Les Partageurs (association Ensemble autrement).

Prise de parole publique d’une personne concernée, mêlant vécu personnel et analyse en sciences humaines et sociales. Louise y aborde son parcours de soin, le stress post traumatique, partage un outil d’autodéfense émotionnelle et expose les mécanismes en jeu dans le cerveau face au stress.

Tout public

Gratuit sur inscription

mfmoulins@mairie-lille.fr / 03 20 95 08 82

Dimanche 11 octobre

[à 15 h & à 17 h] Ina Compagnie La Fabrique – Nadia Ghadanfar

Un solo dans l’espace intime d’une tente berbère, où l’artiste fait entendre les voix croisées de mères et de filles issues de l’exil. Entre récit personnel, témoignages et théâtre documentaire, Ina explore les mémoires invisibles t les héritages transmis par le corps et le silence. Partant du constat que ce sont les récits individuels qui construisent la mémoire collective, les identités culturelles et l’Histoire de notre époque, l’artiste prend le parti de faire résonner les voix souvent invisibilisées des femmes étrangères.

Gratuit – Sur réservation

mfmoulins@maire-lille.fr / 03 20 95 08 82

Durée 25 min

Tout public

[à 16 h] Chorale sauvage et inclusive

Chorale sauvage et inclusive avec la participation du Gem la belle journée et avec Martine Berthault, de la collective « Les sales polyvalentes » et Gaëlle Rambaut de « la clinquante compagnie ».

La chorale sauvage est éphémère et euphorisante. D’étranges signes entraînent les choristes à bruisser, sonner, résonner, vocaliser ensemble dans une harmonie surprenante.

Entrée libre

Participez à la chorale ! Répétitions ouvertes les : Mardi 06 / 10, mercredi 07 / 10 & jeudi 08 / 10 de 10 à 20h et le samedi de 14 h à 16 h. Chorale organisée par l’association Ensemble autrement, le tiers lieu Les Partageurs, et la maison Folie Moulins.

Chorale participative sur inscription auprès de la maison Folie Moulins : 03 20 95 08 82 / mfmoulins@mairie-lille.fr

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*UNAFAM : Union Nationale de Familles et amis de personnes malades et / ou handicapées psychiques

**GAPAS : Groupement d’acteurs associatifs partenaires d’action sociale

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}] [{« link »: « mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« link »: « mailto:mfmoulins@maire-lille.fr »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La semaine d’information sur la santé mentale pose ses valises à la maison Folie Moulins ! Venez parler et vous informer autrement autour de la santé mentale lors d’un week-end thématique.

SISM