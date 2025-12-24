Art dans les Cours et Jardins, Saint-Sauveur-en-Puisaye

Art dans les Cours et Jardins

Cours et jardins Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Les artistes exposants (oeuvres monumentales ou petites pièces ) ont a coeur à chaque édition de valoriser leur travail dans des lieux inspirants. C’est une référence en terme d’exposition tant au niveau du lieu même qu’au niveau de la renommée au niveau des artistes. Programme à venir. .

Cours et jardins Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté acj89520@gmail.com

