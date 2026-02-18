Art déco et publicité, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer
Art déco et publicité, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer mercredi 13 mai 2026.
Art déco et publicité Mercredi 13 mai, 14h30 Archives municipales Pas-de-Calais
Gratuit sur inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00
Les caractéristiques du style Art déco imprègnent les visuels et la typographie de ces supports publicitaires.
Rdv aux Archives Municipales
Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez des affiches et des publicités de l’entre-deux-guerres, reflets de la modernité de l’époque.
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