Boulogne-sur-Mer

Quand viendra la Vague Rollmops Théâtre

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Comme l’année dernière, le Rollmops ouvre son plateau à une jeune compagnie pour terminer sa saison d’accueils.

Après Boxon du collectif Lillois Viens on part , voici donc Quand viendra la vague , par les Migrants de satin, qui nous viennent cette fois de Paris.

Une équipe qui est née au sein des Cours Florent, et où nous retrouvons une Boulonnaise d’origine, revenue sur ses terres pour animer la saison passés les ateliers du Rollmops Charlotte Lamorlette.

Le déferlement à venir d’une vague bouleverse l’écosystème d’une petite île sur laquelle vit un couple Mateo et Letizia. En maîtres du jeu, ils procèdent à la sélection des individus depuis leur rocher Qui mérite d’être sauvé ?

Bien que les sujets abordés soient d’une actualité brulante, pour la compagnie la pièce n’a pas vocation à être un manifeste politique.

Afin de laisser aux spectateurs la liberté de s’interroger et de forger ou non leur opinion, ils ont la volonté de favoriser l’onirisme et le jeu.

Durée 1 h00

Tous publics à partir de 12 ans .

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 27 31 contact@rollmopstheatre.fr

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English :

L’événement Quand viendra la Vague Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale