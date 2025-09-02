C’EST COMME CA ! Carré Sam Boulogne-sur-Mer

C’EST COMME CA ! Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 7 mai 2026.

C’EST COMME CA ! Jeudi 7 mai 2026, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

Début : 2026-05-07T19:00:00 – 2026-05-07T20:00:00

Fin : 2026-05-07T19:00:00 – 2026-05-07T20:00:00

Découvrez les Rita comme jamais à travers ce tribute 100% Rita Mistouko.

Il s’agit d’un défi fou relevé par des musiciens locaux l’été dernier à l’occasion d’une commande qui leur a été passée dans le cadre des Fantaisies au Jardin 2025.

Morceaux connus et pépites plus confidentielles, les artistes se sont réappropriés l’univers des Rita tout en conservent l’âme, la poésie et la folie du groupe.

Une vraie réussite !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

APERO-CONCERT // ROCK – Les Rita Mitsouko revisités