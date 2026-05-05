Visite guidée « Histoire d’un cimetière », Cimetière de l’Est, Boulogne-sur-Mer

Visite guidée « Histoire d’un cimetière » Dimanche 10 mai, 10h00 Cimetière de l’Est Pas-de-Calais

Gratuit, Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00

Le cimetière de l’Est a ouvert le 9 décembre 1806. Le guide conférencier vous expliquera le origines de sa création, son organisation et présentera un choix de sépultures illustrant la diversité de l’art funéraire au 19e s.

Une visite proposée par le Service Ville d’art et d’histoire,dans le cadre du Printemps des cimetières (événement national dédié à la découverte du patrimoine funéraire, créé en 2016 par Patrimoine Aurhalpin)

Réservation : 03 91 90 02 95 ou patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr

Cimetière de l’Est Rue Framery, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

A l’occasion des 220 ans du Cimetière de l’Est, découvrez ou revisitez le plus ancien cimetière de Boulogne. visite cimetière de l’Est

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer