Focus l’art déco au cimetière Saint-Pierre, Cimetière Nord, Boulogne-sur-Mer

Focus l’art déco au cimetière Saint-Pierre Samedi 9 mai, 15h00, 16h00 Cimetière Nord Pas-de-Calais

Gratuit sur inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Rdv devant l’entrée du cimetière, rue de la Flotille.

Cimetière Nord rue de la Flotille 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le cimetière Saint-Pierre abrite des sépultures des années 20-30 dans le style Art déco. Une visite flash dans le cadre du Printemps des cimetières.