Focus l’art déco au cimetière Saint-Pierre, Cimetière Nord, Boulogne-sur-Mer
Focus l’art déco au cimetière Saint-Pierre, Cimetière Nord, Boulogne-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Focus l’art déco au cimetière Saint-Pierre Samedi 9 mai, 15h00, 16h00 Cimetière Nord Pas-de-Calais
Gratuit sur inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Rdv devant l’entrée du cimetière, rue de la Flotille.
Cimetière Nord rue de la Flotille 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le cimetière Saint-Pierre abrite des sépultures des années 20-30 dans le style Art déco. Une visite flash dans le cadre du Printemps des cimetières.
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