C’est comme ça ! Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 7 mai 2026.

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

2026-05-07

APERO-CONCERT // ROCK

– Les Rita Mitsouko revisités

Découvrez les Rita comme jamais à travers ce tribute 100% Rita Mistouko.

Il s’agit d’un défi fou relevé par des musiciens locaux l’été dernier à l’occasion d’une commande qui leur a été passée dans le cadre des Fantaisies au Jardin 2025.

Morceaux connus et pépites plus confidentielles, les artistes se sont réappropriés l’univers des Rita tout en conservent l’âme, la poésie et la folie du groupe.

Une vraie réussite !

RESERVATION CONSEILLEE

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

