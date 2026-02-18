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Nuit des cathédrales, La Crypte, Boulogne-sur-Mer

Nuit des cathédrales, La Crypte, Boulogne-sur-Mer

Nuit des cathédrales, La Crypte, Boulogne-sur-Mer samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Crypte

Adresse : rue de lille, 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Nuit des cathédrales Samedi 9 mai, 17h00 La Crypte Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T17:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T17:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

La Crypte rue de lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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