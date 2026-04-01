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Nuit Européenne des Cathédrales Musées Boulogne-sur-Mer

Nuit Européenne des Cathédrales Musées Boulogne-sur-Mer samedi 9 mai 2026.

Adresse : Rue de Bernet

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-05-09T

Fin : 2026-05-09T

Tarif :

Boulogne-sur-Mer

Nuit Européenne des Cathédrales Musées

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

-Portes ouvertes de 19h00 à 23h00 Gratuit pour tous
09 Mai 2026 Nuit européenne des Cathédrales
23 Mai 2026 Nuit européenne des Musées
Une programmation originale permettra à chacun de (re)découvrir les collections permanentes, les expositions, le château comtal, et le dispositif La classe l’œuvre !   .

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20 

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English :

L’événement Nuit Européenne des Cathédrales Musées Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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