Boulogne-sur-Mer

Nuit Européenne des Cathédrales Musées

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

-Portes ouvertes de 19h00 à 23h00 Gratuit pour tous

09 Mai 2026 Nuit européenne des Cathédrales

23 Mai 2026 Nuit européenne des Musées

Une programmation originale permettra à chacun de (re)découvrir les collections permanentes, les expositions, le château comtal, et le dispositif La classe l’œuvre ! .

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20

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English :

L’événement Nuit Européenne des Cathédrales Musées Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale