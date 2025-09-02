Tapis Tâtons – Cie La Rustine Ecole Municipale d’Art Boulogne-sur-Mer

Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15

Début : 2026-05-19T09:00:00 – 2026-05-19T10:30:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00 – 2026-05-19T10:30:00

À travers les hautes herbes d’une lisière de forêt, Tapis Tâtons nous invite à toucher, voir, sentir, entendre le monde des champignons, celui des insectes, les plantes, les herbes, les merveilles du sol. Tapis Tâtons est un voyage sensoriel pour les explorateurs en herbe de 6 mois à 3 ans. Un tapis qui se déploie, une histoire contée à la recherche du renard, un voyage musical en douceur et curiosité.

​Lieu Ecole Municipale d’Art

Durée 25 mn + 15/20 mn d’exploration

Spectacle pour les 6 mois à 3 ans

Gratuit sur réservation

Trois séances dédiées aux établissements de la Petite Enfance sont proposées le mardi 19 mai à 9h, 10h30 et 15h30

Mentions de production

impulsion Chloé Smagghe conception Arthur, Chloé et Romain Smagghe décor, accessoires et costumes Chloé Smagghe illustrations Clouk (Chloé Smagghe) musique Arthur et Romain Smagghe Avec le soutien de la Ville de Lille et des Maisons Folies, le Nautilys (Comines), le Centre André Malraux (Hazebrouck), l’Espace culturel Barbara (Petite-Forêt), la ferme d’en haut

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Ecole Municipale d'Art Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

CONTE SENSORIEL // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition