Quand je serai petit.e #4 Saison Culturelle

Boulogne-sur-Mer

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-23

2026-05-19

Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition

du 19 au 23 mai 2026

Quoi ? Déjà ?! C’est la quatrième édition du festival Quand je serai petit.e !

Ah bon ? Mais c’est quoi ? Une semaine de propositions de spectacles et d’ateliers à hauteur d’enfants au cœur de la Ville de Boulogne-sur-Mer. Retrouvez pour cette nouvelle édition la compagnie LA RUSTINE qui a la particularité de raconter des histoires à l’aide d’objets détournés, de théâtre et de musique. Une joyeuse bande pour 6 spectacles à découvrir dans les pages ci-après, et bien d’autres surprises à venir dès la sortie du programme détaillé au printemps 2026.

et aussi pendant le festival…

Quand je serai petit.e #4 c’est aussi des papotages au Théâtre Monsigny et un parcours d’ateliers créatifs avec les partenaires du festival Le Château Musée et Le Quadrant réseau des bibliothèques comprenant la Bibliothèque des Annonciades Médiathèque du Sandettie, Bibludothèque Damrémont, L’EMA Ecole Municipale d’Arts, Le service Ville d’Arts et d’Histoire,

les partenaires…

Le festival Quand je serai petit.e est organisé dans le cadre des Cités Éducatives et en partenariat avec le pôle Petite Enfance de la ville de Boulogne-sur-Mer, le Château-Musée, Le Quadrant réseau des bibliothèques, l’Ema / Ecole Municipale d’Arts et le Carré Sam.

62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

