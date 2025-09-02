PROGRAMMATION EN COURS Carré Sam Boulogne-sur-Mer

PROGRAMMATION EN COURS Carré Sam Boulogne-sur-Mer mercredi 13 mai 2026.

PROGRAMMATION EN COURS Mercredi 13 mai 2026, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Plein 12€ – Réduit 10€ – Carte SAM 8€ – Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T20:30:00 – 2026-05-13T23:00:00

Fin : 2026-05-13T20:30:00 – 2026-05-13T23:00:00

Afin de coller à l’actualité des artistes, les équipes du Carré SAM ont choisi d’attendre cet automne pour caler la date du mois Mai.

Suspense, suspense…, le nom vous sera dévoilé dès qu’il aura été confirmé.

Et pour être sûr(e) de ne pas rater cette info, n’hésitez pas à suivre l’actualité du Carré sur la page facebook dédiée.

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

MUSIQUES ACTUELLES + 1ère partie