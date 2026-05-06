ART DRAMATIQUE : Bleu comme le ciel de Norimizu AMEYA Théâtre de la Bastille Paris
ART DRAMATIQUE : Bleu comme le ciel de Norimizu AMEYA Théâtre de la Bastille Paris mercredi 20 mai 2026.
Bleu comme le ciel de Norimizu AMEYA
Par les élèves du groupe Initiation Théâtre du CMA11, dirigé par Catherine SALVINI
Rendez-vous de l’art dramatique du Conservatoire Charles Munch : représentation de l’ouvrage Bleu comme le ciel de Norimizu AMEYA !
Le mercredi 20 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76 Rue de la Roquette 75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr
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