Art & écologie Académie du climat Paris

Comment l’art peut sensibiliser, questionner et donner envie d’agir pour la planète. L’objectif est de produire, ensemble, des œuvres collectives et/ou individuelles mêlant création numérique, images et matières, autour de thématiques comme le climat, la biodiversité, la pollution, l’eau, la consommation et les transitions.

L’atelier se déroule sur 5 séances du lundi 24 au vendredi 28 août de 14h à 17h

Il faut participer à toutes les séances.

Inscription avant le 20 août, les places sont comptées !

Expérimente différentes techniques artistiques comme la sérigraphie numérique, le photomontage et la photo argentique pour créer des œuvres originales et sensibiliser autour des enjeux écologiques.

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T14:00:00+02:00_2026-08-24T17:00:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T17:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T17:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T17:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T17:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33613783805 tumo.paris4@forumdesiamgfes.fr https://www.facebook.com/search/top?q=tumo%20paris https://www.facebook.com/search/top?q=tumo%20paris



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