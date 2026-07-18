Informations pratiques

Frasne

Art en Chapelles Élie Bolard et Christian Gonzenbach

église St-Georges Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-22

Art en chapelles ou quand les artistes contemporains dialoguent avec les sites religieux du Haut Doubs forestier.

Élie Bolard (Pontarlier, 1999) développe une pratique centrée sur les technologies contemporaines, interrogeant leur fonctionnement et le monopole du savoir technique. Ses installations et sculptures mêlent un langage artisanal et industriel. Toutes ces installations sont motorisées et intrinsèquement sonores l’électronique est visible et les mécanismes audibles.

Christian Gonzenbach poursuit depuis plus de vingt ans une quête plastique et poétique en manipulant et transformant objets et matériaux, gestes et concepts. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles dans des institutions en Suisse et à l’étranger. .

église St-Georges Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 91 artenchapelles@gmail.com

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English : Art en Chapelles Élie Bolard et Christian Gonzenbach

L’événement Art en Chapelles Élie Bolard et Christian Gonzenbach Frasne a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS