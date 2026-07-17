Art et physique : interférences, MucMA (Espace culture), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Art et physique : interférences 13 janvier – 26 février 2027 MucMA (Espace culture) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T09:00:00+01:00 – 2027-01-13T18:00:00+01:00

Fin : 2027-02-26T09:00:00+01:00 – 2027-02-26T13:00:00+01:00

À la croisée de l’art et de la science, l’artiste havrais Alexandre Le Bourgeois, lauréat de la résidence AIRLab 2025/2026 (Artiste en immersion recherche dans un laboratoire), explore la lumière comme matière vivante aux côtés des physiciens Daniel Hennequin et Philippe Verkerk, chercheurs au CNRS au laboratoire PhLAM (Physique des Lasers, Atomes et Molécules – UMR 8523 CNRS, Université de Lille). Ensemble, ils développent une recherche autour de la photographie interférentielle, un procédé rare capable de restituer la richesse réelle des couleurs de la lumière.

À travers des œuvres issues de leur collaboration, l’exposition questionne notre perception des couleurs et les limites des technologies de reproduction actuelles. Inspiré par les travaux d’Auguste Ponsot et le procédé inventé par Gabriel Lippmann à la fin du 19e siècle, Alexandre Le Bourgeois cherche à présenter la lumière, plutôt que la représenter.

MucMA (Espace culture) Campus Cité scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 62 26 81 67 https://culture.univ-lille.fr/ La Direction culture de l’Université de Lille propose une programmation riche centrée sur les transitions, inclusive et largement ouverte sur les habitants de la région grâce à une gratuité totale de ses propositions. Sa politique culturelle présente une double spécificité : la participation directe de la communauté universitaire dans la programmation ainsi qu’une articulation étroite avec les domaines de la recherche. Avec près de 160 événements par an, une cinquantaine d’ateliers de pratique artistique, une vingtaine de résidences artistiques et une ouverture sur les propositions des partenaires culturels régionaux grâce à Atout culture, elle accueille plus de 17000 spectateurs chaque année. Accessible depuis la station de métro (ligne 2) Cité Scientifique – Professeur Gabillard

À la croisée de l’art et de la science, l’artiste havrais Alexandre Le Bourgeois, lauréat de la résidence AIRLab 2025/2026 (Artiste en immersion recherche dans un laboratoire), explore la lumière…

©Alexandre Le Bourgeois