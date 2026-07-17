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AGENDA · Saorge

Art et science . Milao, Saorge, Saorge

dimanche 19 juillet 2026 · Saorge

Art et science . Milao, Saorge, Saorge

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Saorge
Adresse
06540
Ville
06540 Saorge
Département
Alpes-Maritimes

Art et science . Milao Dimanche 19 juillet, 10h00, 11h00 Saorge Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00

En presence de Milao, conteuse,
de Karine Emselem, geographe
et de Christian Gorini, geologue.
Balade à la confluence de l’Art et de la Science:
quand l’eau se raconte, savoirs, usages et imaginaires.
Dimanche 19 juillet, 10h et 11h,
Saorge

Saorge 06540 Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 34 14 18 »}]
Quand l’eau se raconte, savoirs, usages et imaginaires

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