Art et science . Milao, Saorge, Saorge

Informations pratiques

Art et science . Milao Dimanche 19 juillet, 10h00, 11h00 Saorge Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00

En presence de Milao, conteuse,

de Karine Emselem, geographe

et de Christian Gorini, geologue.

Balade à la confluence de l’Art et de la Science:

quand l’eau se raconte, savoirs, usages et imaginaires.

Dimanche 19 juillet, 10h et 11h,

Saorge

Saorge 06540 Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 34 14 18 »}]

Quand l’eau se raconte, savoirs, usages et imaginaires