AGENDA · Saorge
Art et science . Milao, Saorge, Saorge
dimanche 19 juillet 2026 · Saorge
Informations pratiques
Art et science . Milao Dimanche 19 juillet, 10h00, 11h00 Saorge Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00
En presence de Milao, conteuse,
de Karine Emselem, geographe
et de Christian Gorini, geologue.
Balade à la confluence de l’Art et de la Science:
quand l’eau se raconte, savoirs, usages et imaginaires.
Dimanche 19 juillet, 10h et 11h,
Saorge
Saorge 06540 Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 34 14 18 »}]
Quand l’eau se raconte, savoirs, usages et imaginaires
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