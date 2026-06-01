Art floral à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges
Art floral à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges mercredi 24 juin 2026.
Art floral à l’EHPAD du Mas-Rome 24 juin – 26 août, certains mercredis EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne
Gratuit, sous réserve des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T15:00:00+02:00
Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance d’art floral est proposée aux séniors deplus de 60 ans, vivant à domicile.
Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est commun entre les résidents de l’établissement et les personnes vivant au domicile.
Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.
Dates et horaires
- Mercredi 24 juin 2026, de 14h à 15h
- Mercredi 15 juillet 2026, de 14h à 15h
- Mercredi 26 août 2026, de 14h à 15h
EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]
Composez de jolis bouquets lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #artfloral
EHPAD Le Mas Rome
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