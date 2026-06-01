Art floral à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges

Art floral à l’EHPAD du Mas-Rome 24 juin – 26 août, certains mercredis EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne

Gratuit, sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T15:00:00+02:00

Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance d’art floral est proposée aux séniors deplus de 60 ans, vivant à domicile.

Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est commun entre les résidents de l’établissement et les personnes vivant au domicile.

Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.

Dates et horaires

Mercredi 24 juin 2026, de 14h à 15h

Mercredi 15 juillet 2026, de 14h à 15h

Mercredi 26 août 2026, de 14h à 15h

EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]

Composez de jolis bouquets lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #artfloral

EHPAD Le Mas Rome