ART NOUVEAU – ART DÉCO. Marseille au cœur des styles (8 mai 2026 – 25 avril 2027), Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, Marseille

ART NOUVEAU – ART DÉCO. Marseille au cœur des styles (8 mai 2026 – 25 avril 2027) Samedi 23 mai, 20h00 Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

• A 20h et 22h : Iris le Fur

Poésie sonore d’une ligne : de la « Belle époque » aux « Années folles » (1871-1929)

Spectacle sonore en déambulation dans le musée proposant le récit sonore de l’évolution de la ligne graphique dans les arts de la « Belle époque » aux « Années folles ». Réinvestissant la culture musicale singulière de ces deux périodes historiques en y intégrant des textes poétiques et des pratiques de musiques actuelles, le spectacle transporte dans un parcours immersif. Il est question de ce passage entre les lignes courbes évoquant la flore de l’Art Nouveau, aux lignes géométriques reflétant l’émergence d’une industrie naissante de l’Art Déco.

Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode 132, avenue Clot Bey – 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 33 60 https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode Remarquable témoignage des bastides provençales, le château Borély fut construit vers 1760-1770 par la famille Borély pour en faire sa résidence d’été. Acquis par la Ville de Marseille en 1856, il accueillit longtemps le Musée d’Archéologie avant de devenir, en 2013, le Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

La sobriété de l’édifice contraste avec la richesse de ses aménagements intérieurs où les décors d’origine dialoguent avec une muséographie contemporaine. Des œuvres diverses y sont présentées : céramiques, mobilier, verres, tapisseries, objets d’art, design et mode, du XVIIIe siècle à nos jours. Dans un accrochage renouvelé, en lien avec l’actualité du musée, la galerie de la Mode permet d’admirer les modèles de couturiers de renom ou de créateurs émergents

• A 20h et 22h : Iris le Fur

© Ville de Marseille, musées de Marseille