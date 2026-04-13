ART NOUVEAU – ART DÉCO. Marseille au cœur des styles (8 mai 2026 – 25 avril 2027), Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, Marseille

ART NOUVEAU – ART DÉCO. Marseille au cœur des styles (8 mai 2026 – 25 avril 2027) Samedi 23 mai, 19h00 Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode Bouches-du-Rhône

Sur réservation sur place le soir même, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Un atelier pour personnaliser son tote bag en le recouvrant de motifs observés dans l’exposition Art nouveau – Art déco. Marseille au cœur des styles.

Dans l’atelier pédagogique. Sur réservation, sur place, le soir même, dans la limite des places disponibles

Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode 132, avenue Clot Bey – 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 33 60 https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode Remarquable témoignage des bastides provençales, le château Borély fut construit vers 1760-1770 par la famille Borély pour en faire sa résidence d’été. Acquis par la Ville de Marseille en 1856, il accueillit longtemps le Musée d’Archéologie avant de devenir, en 2013, le Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

La sobriété de l’édifice contraste avec la richesse de ses aménagements intérieurs où les décors d’origine dialoguent avec une muséographie contemporaine. Des œuvres diverses y sont présentées : céramiques, mobilier, verres, tapisseries, objets d’art, design et mode, du XVIIIe siècle à nos jours. Dans un accrochage renouvelé, en lien avec l’actualité du musée, la galerie de la Mode permet d’admirer les modèles de couturiers de renom ou de créateurs émergents

Un atelier pour personnaliser son tote bag en le recouvrant de motifs observés dans l’exposition Art nouveau – Art déco. Marseille au cœur des styles.

©Musées de Marseille