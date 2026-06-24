ART Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

ART

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 16:00:00

fin : 2027-04-04 17:30:00

Date(s) :

2027-04-03 2027-04-04

De Yasmina Reza | Mise en scène de François Morel

Quintessence de l’art contemporain pour l’un, croûte prétentieuse pour l’autre, cette toile devient le catalyseur d’une guerre intestine où le trio va se déchirer.

Chef-d’œuvre récompensé dans le monde entier (Molières, Tony Awards), Art explore avec jubilation la fragilité des liens humains, dont les failles dépassent largement la simple question artistique.

Pour porter ce classique intemporel, le metteur en scène François Morel s’entoure de ses fidèles camarades de la série culte Les Deschiens Olivier Saladin et Olivier Broche. Un trio d’acteurs irrésistible, ami à la ville comme à la scène, qui joue avec un plaisir contagieux cette amitié en péril. Une redécouverte à la fois féroce et tendre !

De Yasmina Reza | Mise en scène de François Morel

Quintessence de l’art contemporain pour l’un, croûte prétentieuse pour l’autre, cette toile devient le catalyseur d’une guerre intestine où le trio va se déchirer.

Chef-d’œuvre récompensé dans le monde entier (Molières, Tony Awards), Art explore avec jubilation la fragilité des liens humains, dont les failles dépassent largement la simple question artistique.

Pour porter ce classique intemporel, le metteur en scène François Morel s’entoure de ses fidèles camarades de la série culte Les Deschiens Olivier Saladin et Olivier Broche. Un trio d’acteurs irrésistible, ami à la ville comme à la scène, qui joue avec un plaisir contagieux cette amitié en péril. Une redécouverte à la fois féroce et tendre ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

By Yasmina Reza | Directed by François Morel

The quintessence of contemporary art to one, a pretentious piece of trash to another, this painting becomes the catalyst for a bitter feud in which the trio tears each other apart.

An internationally acclaimed masterpiece (Molière Awards, Tony Awards), *Art* jubilantly explores the fragility of human bonds, whose flaws extend far beyond mere artistic concerns.

To bring this timeless classic to life, director François Morel has surrounded himself with his trusted colleagues from the cult series *Les Deschiens*: Olivier Saladin and Olivier Broche. An irresistible trio of actors—friends both offstage and onstage—who portray this friendship in peril with infectious joy. A rediscovery that is both fierce and tender!

L’événement ART Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme