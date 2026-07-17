Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale, 360, Rennes
lundi 16 novembre 2026 · 360 · Rennes
Informations pratiques
Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale Lundi 16 novembre, 09h00 360 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T09:00:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-16T09:00:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00
Vous êtes enseignant·e, chercheur·e, artiste, professionnel·le de la culture, acteur d’une association ou d’une collectivité, et vous êtes intéressé·e par les questions de recherche-création et de recherche participative ?
Participez à notre après-midi professionnel « Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale » qui aura lieu le lundi 16 novembre 2026 (9h-16h) au 360 à Rennes (6 cours des alliés). [REPORT de l’édition du 26 juin 2026]
Au programme : Conférence – Table ronde – Projection débat – Forum réseau – Partages d’expérience
SAVE THE DATE : Programme détaillé et inscription début septembre
360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://iris-e.univ-rennes.fr/actualites/save-date-apres-midi-professionnel-art-science-societe-16-novembre-2026 »}]
Temps professionnel à destination de celles et ceux intéressé·es par les questions de recherche-création et de recherche participative
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