les Vendredis du parc / Planetariums Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Vendredi 17 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La Société d’Astronomie de Rennes (SAR) vous propose des séances de planétariums le vendredi 17 juillet

**Lieu :**

la maison de quartier Le Cadran à Beauregard.

Plan pour se rendre au Cadran de Rennes

[https://maps.app.goo.gl/reXf1c2WsxJgiyGN9](https://maps.app.goo.gl/reXf1c2WsxJgiyGN9)

**Au programme de 14h à 18h :**

Séances de planétarium tous publics accessibles à toutes et tous de 14h à 18h (Le planétarium projette le ciel du soir et vous fait voyager dans le système solaire et la galaxie.)

La séance de 25 minutes permet de découvrir les merveilles de l’univers : nébuleuses, galaxies, amas globulaires

Ateliers d’observation du soleil en extérieur avec une lunette solaire

A venir découvrir en famille, entre amis, entre voisins !

Gratuit, pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T18:00:00.000+02:00

1



Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

