Art Tattoo Events Rue du paradis Givet
samedi 10 octobre 2026 · Rue du paradis · Givet
Informations pratiques
Givet
Art Tattoo Events
Rue du paradis COSEC Charles de Gaulle Givet Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Venez retrouver des artistes talentueux et passionnés dans une ambiance conviviale et professionnelle. Plus d’informations à venir… Restez connectés !
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Rue du paradis COSEC Charles de Gaulle Givet 08600 Ardennes Grand Est art.tattoo.events@gmail.com
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English :
Come meet talented and passionate artists in a friendly and professional atmosphere. More information coming soon… Stay tuned!
L’événement Art Tattoo Events Givet a été mis à jour le 2026-08-16 par Ardennes Tourisme
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