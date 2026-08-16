Art Tattoo Events Rue du paradis Givet

Informations pratiques

Givet

Art Tattoo Events

Rue du paradis COSEC Charles de Gaulle Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Venez retrouver des artistes talentueux et passionnés dans une ambiance conviviale et professionnelle. Plus d’informations à venir… Restez connectés !

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Rue du paradis COSEC Charles de Gaulle Givet 08600 Ardennes Grand Est art.tattoo.events@gmail.com

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English :

Come meet talented and passionate artists in a friendly and professional atmosphere. More information coming soon… Stay tuned!

L’événement Art Tattoo Events Givet a été mis à jour le 2026-08-16 par Ardennes Tourisme