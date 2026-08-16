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Art Tattoo Events Rue du paradis Givet

samedi 10 octobre 2026 · Rue du paradis · Givet

Art Tattoo Events Rue du paradis Givet

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Rue du paradis
Adresse
COSEC Charles de Gaulle
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes
Tarif

Givet

Art Tattoo Events

Rue du paradis COSEC Charles de Gaulle Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Venez retrouver des artistes talentueux et passionnés dans une ambiance conviviale et professionnelle. Plus d’informations à venir… Restez connectés !
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Rue du paradis COSEC Charles de Gaulle Givet 08600 Ardennes Grand Est   art.tattoo.events@gmail.com

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English :

Come meet talented and passionate artists in a friendly and professional atmosphere. More information coming soon… Stay tuned!

L’événement Art Tattoo Events Givet a été mis à jour le 2026-08-16 par Ardennes Tourisme

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