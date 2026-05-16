Charlemont Journées européennes du patrimoine Charlemont Givet
samedi 19 septembre 2026 · Charlemont · Givet
Informations pratiques
Givet
Charlemont Journées européennes du patrimoine
Charlemont 1 Route de Charlemont Givet Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Nous vous dévoilons petit à petit le programme !Visites Visites des citernes souterraines, du four à pain, des bastions n°1 et 2.Expositions Charlemont avant 1914, projections de photos inédites.Architecture et armement de Charlemont.Vie quotidienne et instruction des hommes du 148e RI.Le siège de 1914.Exposition photo.Les associations présentes vous feront également découvrir leurs activités !
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Charlemont 1 Route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr
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English :
We’re revealing the program bit by bit! Tours: Tours of the underground cisterns, the bread oven, and bastions No. 1 and 2. Exhibitions: Charlemont before 1914, screenings of previously unseen photos.Architecture and Armaments of Charlemont. Daily Life and Training of the Men of the 148th Infantry Regiment. The 1914 Siege. Photo Exhibition. The participating organizations will also give you a glimpse into their activities!
L’événement Charlemont Journées européennes du patrimoine Givet a été mis à jour le 2026-08-23 par Ardennes Tourisme
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