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Bourse aux vêtements Salle des Récollets Givet

vendredi 25 septembre 2026 · Salle des Récollets · Givet

Bourse aux vêtements Salle des Récollets Givet

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Salle des Récollets
Adresse
Rue Clémenceau
Ville
08600 Givet
Département
Ardennes
Tarif

Givet

Bourse aux vêtements

Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-28 2026-10-07

C’est l’occasion idéale pour renouveler votre garde-robe à petits prix, tout en favorisant la seconde main. Vous y trouverez un large choix de vêtements pour toute la famille, sélectionnés pour préparer sereinement la saison à venir. Lieu Salle des Récollets à Givet (ancienne église des Récollets Rue Clémenceau). Vendredi 25 et samedi 26 septembre ENREGISTREMENT de 10h à 17h30. Lundi 28, Mardi 29, mercredi 30 septembre, jeudi 1er et vendredi 2 octobre VENTE ouverte à tous de 10h à 18h Mercredi 7 octobre REMISE des INVENDUS de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 . Venez nombreux dénicher vos futures pièces préférées et partager un moment convivial !
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Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet 08600 Ardennes Grand Est   assoc.f.i.gv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the perfect opportunity to refresh your wardrobe at low prices, while supporting the secondhand market. You’ll find a wide selection of clothing for the whole family, handpicked to help you get ready for the coming season with ease. Location: Salle des Récollets in Givet (former Récollets Church—Rue Clémenceau). Friday, September 25, and Saturday, September 26: REGISTRATION from 10 a.m. to 5:30 p.m. Monday, September 28; Tuesday, September 29; Wednesday, September 30; Thursday, October 1; and Friday, October 2: SALE open to everyone from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Wednesday, October 7: PICKUP OF UNSOLD ITEMS from 9:30 a.m. to 12:15 p.m. and from 1:30 p.m. to 4:30 p.m. Come out in large numbers to hunt for your future favorite pieces and enjoy a friendly gathering!

L’événement Bourse aux vêtements Givet a été mis à jour le 2026-08-23 par Ardennes Tourisme

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