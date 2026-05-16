Bourse aux vêtements Salle des Récollets Givet

Informations pratiques

Givet

Bourse aux vêtements

Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-28 2026-10-07

C’est l’occasion idéale pour renouveler votre garde-robe à petits prix, tout en favorisant la seconde main. Vous y trouverez un large choix de vêtements pour toute la famille, sélectionnés pour préparer sereinement la saison à venir. Lieu Salle des Récollets à Givet (ancienne église des Récollets Rue Clémenceau). Vendredi 25 et samedi 26 septembre ENREGISTREMENT de 10h à 17h30. Lundi 28, Mardi 29, mercredi 30 septembre, jeudi 1er et vendredi 2 octobre VENTE ouverte à tous de 10h à 18h Mercredi 7 octobre REMISE des INVENDUS de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 . Venez nombreux dénicher vos futures pièces préférées et partager un moment convivial !

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Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet 08600 Ardennes Grand Est assoc.f.i.gv@gmail.com

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English :

This is the perfect opportunity to refresh your wardrobe at low prices, while supporting the secondhand market. You’ll find a wide selection of clothing for the whole family, handpicked to help you get ready for the coming season with ease. Location: Salle des Récollets in Givet (former Récollets Church—Rue Clémenceau). Friday, September 25, and Saturday, September 26: REGISTRATION from 10 a.m. to 5:30 p.m. Monday, September 28; Tuesday, September 29; Wednesday, September 30; Thursday, October 1; and Friday, October 2: SALE open to everyone from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Wednesday, October 7: PICKUP OF UNSOLD ITEMS from 9:30 a.m. to 12:15 p.m. and from 1:30 p.m. to 4:30 p.m. Come out in large numbers to hunt for your future favorite pieces and enjoy a friendly gathering!

L’événement Bourse aux vêtements Givet a été mis à jour le 2026-08-23 par Ardennes Tourisme