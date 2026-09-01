Trail & Challenge VTT Route de Charlemont Givet

Informations pratiques

Givet

Trail & Challenge VTT

Route de Charlemont Charlemont Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Un trail inédit au cœur du monument historique, en deux distances, 7 et 13km. Oubliez les entiers classiques ! Arpentez et découvrez une forteresse de plus de 450 ans ! Remparts, escaliers, chemins, passages atypiques… chaque kilomètre vous plonge dans un décor exceptionnel. Une expérience qui séduira les amateurs de sport comme les amoureux du patrimoine. Le matin, les traileurs s’élanceront sur un parcours unique qui les conduira à travers les remparts, les souterrains, les escaliers et les chemins de la forteresse. Entre passages techniques, relances et dénivelé, ce trail promet une expérience hors du commun dans un monument chargé d’histoire.Que vous soyez à la recherche d’une performance sportive, d’un défi original ou d’une occasion de découvrir Charlemont en courant, venez vivre une aventure où patrimoine et dépassement de soi se rencontrent.Deux distances sont proposées un 7km et un 13km. Départ à 9h30. Inscriptions trail https://bit.ly/4hgy7lM Inscriptions challenge VTT https://bit.ly/4hKwugc Le Challenge VTT Ardennes prend le relais L’après-midi, place aux deux roues avec l’une des manches du Challenge VTT Ardennes.Compétiteurs et amateurs se retrouveront à Charlemont pour une course ouverte à tous, au cœur des paysages du fort.14 h départ de la course adultes16 h départ de la course jeunes Préparez vos baskets, votre VTT ou vos encouragements… et rendez-vous le dimanche 27 septembre pour une journée riche en sensations !

.

Route de Charlemont Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A one-of-a-kind trail in the heart of this historic monument, with two distances: 7 and 13 km. Forget the usual trails! Explore and discover a fortress that’s over 450 years old! Ramparts, staircases, paths, and unusual passages… every kilometer immerses you in an exceptional setting. An experience that will appeal to both sports enthusiasts and history buffs. In the morning, trail runners will set off on a unique course that will take them through the fortress’s ramparts, underground passages, staircases, and paths. With technical sections, sprints, and elevation changes, this trail promises an extraordinary experience within a historic monument.Whether you’re looking for a sporting challenge, a unique adventure, or a chance to discover Charlemont while running, come experience an adventure where heritage and pushing your limits come together.Two distances are available: a 7 km and a 13 km course. The race starts at 9:30 a.m. Trail registration: https://bit.ly/4hgy7lM Mountain bike challenge registration: https://bit.ly/4hKwugc The Ardennes Mountain Bike Challenge takes over: In the afternoon, it’s time for two wheels with one of the rounds of the Ardennes Mountain Bike Challenge. Competitors and amateurs will gather in Charlemont for a race open to everyone, set against the backdrop of the fort’s landscapes. 2:00 p.m.: Start of the adult race 4:00 p.m.: Start of the youth race Get your sneakers, your mountain bike, or your cheers ready… and see you on Sunday, September 27, for a day full of thrills!

L’événement Trail & Challenge VTT Givet a été mis à jour le 2026-08-22 par Ardennes Tourisme