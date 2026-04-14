Art thérapie, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Art thérapie Mercredi 13 mai, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T10:30:00+02:00

Dans un cadre bienveillant et confidentiel, chacun pourra prendre sa place de parent, prendre confiance en soi, développer son empathie envers soi-même et les autres.

Un espace d’expression de ses émotions et de ses besoins.

Venez alléger vos difficultés, valoriser vos ressources et trouver votre rythme pour mieux vivre votre grossesse et votre parentalité.

Un temps privilégié pour les parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans.

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]

Atelier d’art thérapie pour les parents et leurs enfants