Informations pratiques

Béziers

ART35 LIBERTÉ A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

35 boulevard de la Liberté Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

JCBlay explore la couleur et la transparence à l’huile, entre figuration et surréalisme. Découvrez sa technique lors de démonstrations.

Chez JCBlay, la couleur devient un langage. Passionné par la peinture à l’huile, l’artiste joue avec les transparences et la lumière pour donner vie à des scènes figuratives teintées de surréalisme. Entre rêve et réalité, ses personnages et ses situations du quotidien offrent un regard décalé sur notre société. Derrière chaque composition se glisse une invitation à observer autrement le monde qui nous entoure.

Assistez aux démonstrations autour de la figuration et de la transparence dans la peinture à l’huile. .

35 boulevard de la Liberté Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 50 43 33 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JCBlay explores color and transparency in oil painting, blending figurative art with surrealism. Discover his technique during live demonstrations.

L’événement ART35 LIBERTÉ A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34