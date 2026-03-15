art3f Paris, l’édition d’automne Porte de Versailles Paris

Au programme :

Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où

talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes

ses formes. Cette nouvelle édition

tiendra à nouveau toutes ses promesses!

Un événement ouvert à tous: que vous soyez amateur d’art,

collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion

d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !

Au programme :

Peintures, sculptures, photographies… Des rencontres

directes et un partage d’émotions sincères avec des artistes et galeristes

nationaux et internationaux, de l’art accessible, de l’émerveillement et de la

découverte, le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et

décontractée.

L’espace restauration, avec sa grande terrasse et son ambiance lounge, vous

propose à toute heure une cuisine de qualité. Le vernissage officiel s’y

déroulera avec la présence d’un groupe de musique en live.

art3f s’inscrit dans le courant de l’art abordable.

Bouger les lignes des traditionnels salons marchands d’art

contemporain, en redonnant à ces événements un côté humain et chaleureux, telle

est l’identité d’art3f.

Toutes les œuvres exposées sont disponibles à la vente.

Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes ses formes. Cette nouvelle édition tiendra à nouveau toutes ses promesses ! Un événement ouvert à tous : que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !

Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

vendredi

de 13h00 à 21h00

samedi

de 11h00 à 19h00

dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

10 euros.

Gratuit pour les mineurs accompagnés.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T13:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

Porte de Versailles 1, place de la Porte de Versailles 75015 BAT. 5 – ET. 2Paris

https://www.art3f.fr/paris-septembre/ +33389590240 info@art3f.com https://www.facebook.com/people/Salons-dart-contemporain-art3f/100044350273206/ https://www.facebook.com/people/Salons-dart-contemporain-art3f/100044350273206/



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