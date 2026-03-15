art3f Paris, l’édition d’automne Porte de Versailles Paris
art3f Paris, l’édition d’automne Porte de Versailles Paris vendredi 18 septembre 2026.
Au programme :
Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où
talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes
ses formes. Cette nouvelle édition
tiendra à nouveau toutes ses promesses!
Un événement ouvert à tous: que vous soyez amateur d’art,
collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion
d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !
Au programme :
Peintures, sculptures, photographies… Des rencontres
directes et un partage d’émotions sincères avec des artistes et galeristes
nationaux et internationaux, de l’art accessible, de l’émerveillement et de la
découverte, le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et
décontractée.
L’espace restauration, avec sa grande terrasse et son ambiance lounge, vous
propose à toute heure une cuisine de qualité. Le vernissage officiel s’y
déroulera avec la présence d’un groupe de musique en live.
art3f s’inscrit dans le courant de l’art abordable.
Bouger les lignes des traditionnels salons marchands d’art
contemporain, en redonnant à ces événements un côté humain et chaleureux, telle
est l’identité d’art3f.
Toutes les œuvres exposées sont disponibles à la vente.
Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes ses formes. Cette nouvelle édition tiendra à nouveau toutes ses promesses ! Un événement ouvert à tous : que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !
Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
vendredi
de 13h00 à 21h00
samedi
de 11h00 à 19h00
dimanche
de 11h00 à 19h00
payant
10 euros.
Gratuit pour les mineurs accompagnés.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T16:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T13:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00
Porte de Versailles 1, place de la Porte de Versailles 75015 BAT. 5 – ET. 2Paris
https://www.art3f.fr/paris-septembre/ +33389590240 info@art3f.com https://www.facebook.com/people/Salons-dart-contemporain-art3f/100044350273206/ https://www.facebook.com/people/Salons-dart-contemporain-art3f/100044350273206/
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