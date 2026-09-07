Ar(t)chitectures, une balade audio-immersive, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris

Informations pratiques

Ar(t)chitectures, une balade audio-immersive 18 et 19 septembre Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris

Se munir d’un casque ou d’écouteurs et d’un smartphone. Lien de la page d’accueil du parcours : https://artchitectures.sorbonne-universite.fr/fr/accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université est l’un des grands campus urbains d’Europe avec un patrimoine architectural et artistique très riche, mais souvent méconnue. Par le biais d’un parcours audio-immersif, découvrez son histoire, ses évolutions architecturales et ces œuvres d’art réalisées dans le cadre du 1% artistique par des artistes majeurs tels qu’Alexander Calder ou Victor Vasarely.

Lien de la page d’accueil du parcours : https://artchitectures.sorbonne-universite.fr/fr/accueil

Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://mineraux.sorbonne-universite.fr/votre-visite/informations-pratiques [{« link »: « https://artchitectures.sorbonne-universite.fr/fr/accueil »}] Sorbonne Université – Faculté des sciences et d’ingénierie M7, M10 Jussieu Bus 24, 47, 63, 67, 86, 67, 86, 87, 89

Circuit audio

Adrien Demilly – Sorbonne Université