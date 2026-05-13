Arteteca – Voix du monde en polyphonie, Musée départemental Arles antique, Arles

Arteteca – Voix du monde en polyphonie Samedi 23 mai, 21h00, 22h15 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Arteteca – Concert

Voix du monde en polyphonie

Autour de la déesse Vénus, vingt voix, vingt corps, un même souffle chantent la femme. Sans partition, ces femmes chantent et dansent au rythme du tambour, tambourin et percussions corporelles. La polyphonie se construit en mouvement. Des chants traditionnels traversent pays et langues pour un voyage autour de la Méditerranée et au-delà.

Une proposition de la Clique Production

21h : 1ère partie – 45 mn

22h15 : 2nde partie – 45 mn

https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive.

Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.

Arteteca – Concert

© Christian Milord