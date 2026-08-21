ARTgèt – Visite libre Street Art, Quartier de Bras-Fusil – Saint-Benoît, Saint-Benoît

Informations pratiques

ARTgèt – Visite libre Street Art 19 et 20 septembre Quartier de Bras-Fusil – Saint-Benoît La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, partez à la découverte d’ARTgèt, le parcours de street art de Bras-Fusil, où les murs racontent l’histoire, la culture et les mémoires de Saint-Benoît. Cette visite libre invite le public à explorer un quartier en pleine transformation, où le patrimoine dialogue avec la création contemporaine.

Les œuvres monumentales de Méo, Kid Kréol & Boogie, Stéphanie Lebon, KES et Kaf rendent hommage au maloya, à l’identité réunionnaise et à deux grandes figures bénédictines, Françoise Guimbert et Gramoun Lélé. Fresques, calligraphie et art urbain composent un véritable musée à ciel ouvert, révélant Bras-Fusil comme une terre de création, de transmission et de patrimoine vivant.

Un parcours proposé dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où l’art contemporain et le street art dialoguent avec les grandes figures du patrimoine réunionnais pour transmettre autrement la mémoire et l’identité de Saint-Benoît.

Quartier de Bras-Fusil – Saint-Benoît bras fusil Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion Quartier de Bras-Fusil à Saint Benoit Accessible en voiture

Rouge Ruelle – Festival du patrimoine – ARTgèt, parcours de street art à Bras-Fusil

©meo