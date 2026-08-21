MIKOKO, Médiathèque Antoine Louis Roussin, Saint-Benoît

Informations pratiques

MIKOKO 18 et 19 septembre Médiathèque Antoine Louis Roussin La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

MIKOKO – Archipels des mémoires est une exposition réalisée en partenariat avec l’Artothèque de La Réunion et La Vitrine, dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine.

Mikoko, qui signifie « mangrove » en swahili, évoque cet espace de transition entre terre et mer, symbole des circulations, des métissages et des mémoires de l’océan Indien. À travers les regards de Jonny Chaduli, Thierry Fontaine et du réalisateur Alexandre Boutié, l’exposition explore les identités insulaires, les migrations, les paysages en mutation et les liens qui unissent les îles de la région. Les œuvres invitent à considérer La Réunion comme un territoire ouvert sur son environnement indianocéanique, où se croisent récits, cultures et patrimoines.

Présentée dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, cette exposition célèbre le bicentenaire de la photographie en révélant la puissance de l’image photographique comme témoin des mémoires, des paysages et des patrimoines de l’océan Indien.

Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 Rue Montfleury, SAINT-BENOIT, 97470, La Réunion Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion +262 262 50 88 20

MIKOKO – Archipels des mémoires est une exposition réalisée en partenariat avec l’Artothèque de La Réunion et La Vitrine, dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine.

©Jonny Chadulli