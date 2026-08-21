ROUGE RUELLE, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

ROUGE RUELLE 18 – 20 septembre Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Rouge Ruelle – Le premier festival du patrimoine de La Réunion

Pendant trois jours, Rouge Ruelle transforme Saint-Benoît en un véritable laboratoire du patrimoine vivant. Premier festival du patrimoine à La Réunion, il propose une expérience immersive où l’histoire, les paysages, les savoir-faire et la création contemporaine se rencontrent dans l’espace public.

Expositions monumentales, concerts, spectacles, installations artistiques, marché de créateurs et d’artisans du patrimoine, ateliers participatifs, visites guidées, conférences, projections en plein air, expériences gastronomiques, activités aquatiques en rivière et animations pour tous les publics composent un parcours inédit à travers la ville et ses patrimoines.

Pensé comme une invitation à vivre le patrimoine plutôt qu’à le contempler, Rouge Ruelle révèle Saint-Benoît sous un nouveau regard en faisant dialoguer mémoire, art contemporain, nature, architecture, musique et traditions. Un festival où habitants, artistes, chercheurs, artisans et visiteurs se rencontrent pour célébrer les patrimoines d’hier, comprendre les enjeux d’aujourd’hui et imaginer ceux de demain.

Rouge Ruelle affirme ainsi l’ambition de faire de Saint-Benoît la capitale du patrimoine vivant de La Réunion, en proposant un rendez-vous culturel unique où la création contemporaine devient un levier de transmission, de découverte et de valorisation des patrimoines.

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Rouge Ruelle – Le premier festival du patrimoine de La Réunion

design graphic : Studio Bagarre- Photographie : André Blay issue de l’ IHOI