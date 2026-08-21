La ruelle Célis Mavoulouque, Ruelle Célis Mavoulouque, Saint-Benoît

Informations pratiques

La ruelle Célis Mavoulouque 18 – 20 septembre Ruelle Célis Mavoulouque La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Reliant aujourd’hui la place du Front de mer à la place de la Mairie, la ruelle Célis-Mavoulouque emprunte le tracé de l’ancienne ravine Banane, canalisée au XIXᵉ siècle. Un plan du Crédit foncier colonial de 1877 en témoigne, révélant qu’avant d’être une ruelle, ce lieu était une véritable voie d’eau participant à l’organisation de la ville. Cette géographie oubliée rappelle le rôle essentiel des rivières dans le développement urbain, économique et social de Saint-Benoît. Devenue aujourd’hui un espace de promenade et de création artistique, la ruelle Célis-Mavoulouque fait dialoguer mémoire, patrimoine et art contemporain, tout en révélant l’histoire cachée de l’eau au cœur de la ville.

Ruelle Célis Mavoulouque 97470 SAINT-BENOIT Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion La ruelle Célis Mavoulouque est l’un des passages historiques de Saint-Benoît. Reliant aujourd’hui la place du Front de mer à la place de la Mairie, elle emprunte le tracé de l’ancienne ravine Banane, canalisée au XIXᵉ siècle. Un plan du Crédit foncier colonial de 1877 en témoigne, révélant qu’avant d’être une ruelle, ce lieu était une véritable voie d’eau participant à l’organisation de la ville. Cette géographie oubliée rappelle le rôle essentiel des rivières dans le développement urbain, économique et social de Saint-Benoît. Devenue aujourd’hui un espace de promenade et de création artistique, la ruelle Célis-Mavoulouque fait dialoguer mémoire, patrimoine et art contemporain, tout en révélant l’histoire cachée de l’eau au cœur de la ville. Parking du coté du front de mer, entrée par l’esplanade du front de mer ou la Caisse d’Epargne.

La ruelle Célis-Mavoulouque est l’un des passages historiques de Saint-Benoît.

©archives départementales