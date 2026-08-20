Fresque monumentale Rouge Ruelle, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Fresque monumentale Rouge Ruelle 18 – 20 septembre Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Véritable galerie à ciel ouvert, elle fait dialoguer les photographies historiques de l’Iconothèque et les archives patrimoniales avec les créations contemporaines de Pauline Bachel, Victor Erapa, Le Paon Atypique, Claire Maréchal et Maca Larosa. Dessins, photographies et témoignages racontent les paysages, les mémoires et les savoir-faire liés à l’eau, notamment la pêche aux bichiques, patrimoine emblématique de La Réunion et de Saint-Benoît. Pensée comme l’exposition phare du festival, cette promenade artistique invite à redécouvrir un patrimoine vivant, à la croisée de la mémoire, de la création contemporaine et des enjeux de préservation.

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

À l’occasion de sa 3ᵉ édition, Rouge Ruelle déploie une exposition monumentale de 80 mètres dans l’espace public consacrée à l’eau, aux rivières, aux bassins et aux patrimoines en danger.

©sam malka – Extrait de l’exposition en 2024