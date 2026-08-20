Balade familiale au bassin Sainte-Thérèse de l’Îlet Bethléem, Bethléem, Saint-Benoît
samedi 19 septembre 2026 · Bethléem · Saint-Benoît
Informations pratiques
Balade familiale au bassin Sainte-Thérèse de l’Îlet Bethléem 19 et 20 septembre Bethléem La Réunion
15 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, Les Aventuriers vous proposent de redécouvrir l’Îlet Bethléem, en partenariat avec l’association Somin Sarèt.
Cette balade, accessible à tous, se déroule au cœur des vergers de letchis bordant la rivière des Marsouins.
La visite débutera par l’ancien gîte où a lieu une exposition photos mettant en valeurs les plus beaux clichés pris par les candidats du concours photo « Fé sort nout zistwa », organisé par l’association Somin Saret.
Ensuite, la visite vous plongera dans l’univers tropical de la côte Est, entre patrimoine agricole actuel et passé, tradition réunionnaise du pique nique, sans oublier les histoires et légendes de l’île intense.
Fruits exotiques, fleurs tropicales, épices et plantes médicinales rythment le parcours. La visite est régulièrement interrompue par le survol du paille-en-queue ou par l’apparition d’oiseaux forestiers tels que le Zoizo la Vierge ou le Tec-Tec.
Equipement à prévoir : chaussures de balade, bouteille d’eau, vêtements longs (herbes hautes) et répulsif moustiques.
Bethléem 97470 SAINT-BENOIT Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692 34 45 21 »}] Bethléem, lieu historique prisé des habitants et des touristes.
Ancienne paroisse Parking puis descente à pied d’un petit chemin bétonné
Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, Les Aventuriers vous proposent de redécouvrir l’Îlet Bethléem, en partenariat avec l’association Somin Sarèt.
© Les Aventuriers
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