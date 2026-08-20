Balade-spectacle au sentier des Ravenales, l’arbre du voyageur, Sentier des Ravenales, Saint-Benoît

Informations pratiques

Balade-spectacle au sentier des Ravenales, l’arbre du voyageur Samedi 19 septembre, 10h00 Sentier des Ravenales La Réunion

Réservation jusqu’à la veille, 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, venez découvrir autrement le sentier des Ravenales, l’arbre du voyageur en malgache. Pour questionner ce concept de voyage : carte postale pour les uns, voyage forcé pour d’autres. Ce sera l’occasion de découvrir une balade-spectacle écrite par Sully Andoche sur l’histoire du BUMIDOM, interprétée par David Erudel, accompagné des deux musiciens Benjamin Clément et Baptiste Clément.

« A ! Si lavé kri amwin Charles… Charles konm lo zénéral domi-sapo 1m93.

Anfin sof, lé lèr pou mwin rakont azot koman bann zwazo Péyi-Mélanz la rézisté pou pa kos èk Péyi-Déor. Mé sa zistwar sa. Ma rakont mon vré zistwar, vomié. Zistwar in gran vwayaz dopi mon kartié trou bébèt Brafizi, ziska in swadizan zizit Péyi-Déor, in désèrtin Bimidom-Dobré lo rod fé rèv amwin. Biyé alé san rotour.

Na sitèlman zafèr zot la pa di, zordi i fo mi di !

I tonm byin, nou lé santié Ravnal, l’arbre du voyageur… »

Informations pratiques:

– Accès : depuis St-Benoît, monter vers la Plaine des Palmistes. Au rond-point du Chemin de Ceinture, tourner à droite vers la « forêt des Ravenales ». Continuer sur 1 km.

– Situation : forêt du Cratère, à 6 km au sud-ouest de St-Benoît par la N3 et la D3 (route Hubert Delisle)

– Parking : aire de pique-nique, à gauche de la route

– Dénivelé : + 90 m

– Difficultés : prévoir une lotion anti-moustique, un passage à gué (roches glissantes)

Sentier des Ravenales chemin des ravenales Saint-Benoît 97437 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692 50 97 29 »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, venez découvrir autrement le sentier des Ravenales, l’arbre du voyageur en malgache.

© Comité Réunionnais du Tourisme