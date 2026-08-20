Ateliers & démonstrations – Les patrimoines en partage, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Ateliers & démonstrations – Les patrimoines en partage Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Tout au long de Rouge Ruelle, le public est invité à découvrir les patrimoines de La Réunion à travers une programmation d’ateliers, de démonstrations et de performances artistiques mettant à l’honneur les gestes, les savoir-faire et les traditions qui façonnent l’identité du territoire. Les visiteurs pourront assister à la performance de Band Graphik, qui revisite l’art des enseignes peintes des boutik lontan, s’initier au métier de tailleur de pierre et découvrir l’utilisation traditionnelle du pilon et du moulin à maïs. Des artisans partageront également les techniques du tressage du vacoa, de la fabrication du bertèl péi et du kayamb, instrument emblématique du maloya.

Des espaces de jeux, coloriages et ateliers créatifs permettront enfin aux enfants et adolescents d’explorer le patrimoine de manière ludique.

Une programmation proposée dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où la transmission des savoir-faire, la création contemporaine et les patrimoines vivants se rencontrent pour faire vivre la mémoire réunionnaise.

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Tout au long de Rouge Ruelle, le public est invité à découvrir les patrimoines de La Réunion à travers une programmation d’ateliers, de démonstrations et de performances artistiques.

©la vitrine