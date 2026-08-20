BonZour – Le Brunch Concept, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

BonZour – Le Brunch Concept Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du front de mer La Réunion

brunch entre 20 et 40 euros , 10 par table – place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Prenez le temps de ralentir et de savourer un moment hors du temps avec BonZour, un brunch scénographié imaginé comme une célébration de l’art de vivre réunionnais. Installée au cœur de Rouge Ruelle, cette table éphémère met à l’honneur les producteurs, artisans et savoir-faire locaux à travers une mise en scène soignée, une vaisselle sélectionnée avec soin et une cuisine généreuse mêlant créations salées, douceurs péi et boissons du terroir.

Pensé comme une parenthèse conviviale « comme à la kaz », BonZour invite à renouer avec un patrimoine immatériel précieux : celui du partage, de l’hospitalité et du plaisir de prendre le temps. Dans un monde où tout s’accélère, cette expérience célèbre un art de vivre qu’il est essentiel de préserver.

Une expérience culinaire proposée dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où la gastronomie, le design de la table et les savoir-faire réunionnais révèlent un patrimoine vivant à partager.

Brunch sur réservation :

0692 79 80 79

0692 46 71 49

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Prenez le temps de ralentir et de savourer un moment hors du temps avec BonZour, un brunch scénographié imaginé comme une célébration de l’art de vivre réunionnais.

©bonzour